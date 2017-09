Dominic Thiem besiegte Nicolae Frunza in drei Sätzen - © APA (EXPA/SEBASTIAN PUCHER)

Österreichs Davis-Cup-Team spielt auch 2018 in der Europa-Afrika-Zone I und damit in der zweithöchsten Klasse. Dominic Thiem stellte am Sonntag in Wels nach zweieinhalbstündigem Zuwarten wegen Regens gegen den von Andrei Pavel erst kurzfristig nominierten Nicolae Frunza die uneinholbare 3:1-Führung her. Thiem gewann 7:6(2),7:6(3),6:3.