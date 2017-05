Thiem erwartet trotz Hochs “keine Wunderdinge”

Auf den Niederösterreicher wartet eine schwere Auftakthürde - © APA (AFP)

Die Unbarmherzigkeit des Tennis-Zirkus ist seine Geschwindigkeit. Eben noch wurde Dominic Thiem am Sonntag nach einem hochklassigen Match in seinem ersten ATP-Masters-1000-Finale in Madrid trotz knapper Niederlage auch von seinem Bezwinger Rafael Nadal in höchsten Tönen gelobt. Doch schon am Mittwoch geht es in der zweiten Runde gegen den starken Uruguayer Pablo Cuevas in Rom wieder weiter.