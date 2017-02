Teuerste Rum-Flasche der Welt für 100.000 Euro verkauft

Clement-Rum des Jahrgangs 1966 wurde noch nie verkauft, von ihm gibt es nur rund 40 Flaschen. Besonders wertvoll ist aber auch das Behältnis, in dem der Zuckerrohrschnaps angeboten wird: Der Deckel der Kristallflasche ist eine Nachbildung eines historischen Gebäudes am Clement-Sitz auf der Karibik-Insel Martinique, gefertigt aus 200 Gramm Gold und vier Karat Diamanten. Der Name des Käufers wurde nicht bekanntgegeben.

Acht weitere Rum-Flaschen aus Kristall – mit Deckeln aus Bronze und nicht aus Gold – wurden für jeweils 19.000 Euro verkauft. Ein Teil des Erlöses wurde für einen guten Zweck gespendet.

(APA/ag.)