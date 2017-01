Slowenien protestiert gegen Verlängerung der Grenzkontrollen

Von einer Gefährdung des Schengen-Raums ist die Rede - © APA

Slowenien protestiert gegen die sich abzeichnende Verlängerung der Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich. “Dafür gibt es keine Gründe”, betonte die slowenische Innenministerin Vesna Györkös-Znidar in einem Brief an EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos, wie die Tageszeitung “Vecer” am Dienstag berichtete.