Serena Williams wahrt Chance auf Grand-Slam-Rekord

In Wimbledon hatte Williams mit ihrem 22. Grand-Slam-Titel den Major-Rekord der Deutschen Steffi Graf egalisiert, bei einem Sieg in Melbourne würde sie zur alleinigen Rekordhalterin auf diesem Gebiet. In der zweiten Runde der Australian Open wartet die Tschechin Lucie Safarova, die derzeit auf Platz 61 der Weltrangliste liegt, aber auch schon in den Top Ten war.

Nachdem die Weltranglistenerste Angelique Kerber bereits am Montag ihr Auftaktspiel überstanden hatte, zog am Dienstag noch eine weitere Mitfavoritin in Runde zwei ein. Die Nummer fünf der Welt, die Tschechin Karolina Pliskova, besiegte in nur 60 Minuten die Spanierin Sara Sorribes Tormo 6:2,6:0.

(APA/ag.)