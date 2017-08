Schnell-Liste bei NR-Wahl mit Barbara Rosenkranz

Rosenkranz wird Listenerste sein - © APA (EXPA)

Die frühere Präsidentschaftskandidatin und langjährige Niederösterreich-Chefin der FPÖ, Barbara Rosenkranz, tritt bei der Nationalratswahl auf der Liste des 2015 aus der FPÖ ausgeschlossenen Salzburgers Karl Schnell an. Rosenkranz ist am Montag aus der FPÖ ausgetreten. Für die “Freie Liste Österreich” wird sie Spitzenkandidatin in Niederösterreich, sagte Schnell in einer Pressekonferenz.