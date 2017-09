Schlag gegen Bau-Betrugsnetz: 55 Mio. Euro Schaden

Bei Baustellenkontrollen und Observationen hatten Beamte der Finanzpolizei und des Landeskriminalamts Wien genug belastendes Material gesammelt, um gestern in den frühen Morgenstunden die groß angelegte Aktion durchzuführen. Die Bande hatte insgesamt mehr als 755 Arbeitnehmer in einem internationalen Netzwerk aus mehr als 30 Scheinfirmen beschäftigt, berichteten die Ermittler am Mittwoch. Sechs Männer wurden festgenommen und in Untersuchungshaft genommen.

(APA)