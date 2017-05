Schieder knüpft gemeinsamen Neuwahlantrag an Bedingungen

Neben der Abschwächung der Kalten Progression und dem Beschluss des Schulautonomie-Pakets gehörten für Schieder auch die Jobaktion 20.000 und das PHC-Gesetz (neue Primärversorgung) zu jenen Maßnahmen, die zu einem guten Ende geführt werden sollten. “Wir warten auf die Vorschläge”, sagte Schieder. Man werde sich im Parlament aber auch nach alternativen Mehrheiten umsehen.

Darüber hinaus gebiete es die parlamentarische Fairness, über einen Neuwahlantrag mit allen Parteien zu reden. Dass einer vorgebe, wann gewählt wird, sei nicht sinnvoll, so Schieder, der sich für einen Wahltermin “im Laufe des Herbstes” aussprach. Übrigens: “Die Idee einer Minderheitsregierung war nie so sehr am Tisch”, wie Schieder erklärte.

(APA)