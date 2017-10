Schalke auch dank Burgstaller im DFB-Pokal ungefährdet

Guido Burgstaller traf gegen Wiesbaden - © APA (dpa)

Fußball-Teamstürmer Guido Burgstaller arbeitet weiter an seiner Trefferquote. Am Dienstag erzielte der Kärntner beim 3:1-Cupsieg von Schalke gegen den deutschen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden seinen dritten Treffer in den jüngsten drei Spielen. Ebenfalls das Achtelfinale erreichten Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sowie Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn.