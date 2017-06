Salzburger Pfingstfestspiele starten mit Händels “Ariodante”

Überdies holt Bartoli für die bis 5. Juni dauernden Pfingstfestspiele das römische Orchester Academia di Santa Cecilia in die Mozartstadt. Unter der Leitung von Antonio Pappano wird dieses am 3. Juni Mendelssohns “Schottische Symphonie” und “Die Hebriden” spielen. Und Bartoli selbst interpretiert tags darauf in einem Konzert “La Donna del Lago”, die schottische Oper Rossinis.

(APA)