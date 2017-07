Oberlin kehrt in seine Heimat zurück - © APA

Dimitri Oberlin wechselt leihweise von Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg zum Schweizer Serienchampion FC Basel. Dies gaben beide Clubs am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt. Der 19-jährige Nachwuchs-Internationale kehrt somit in seine Heimat zurück. Im Sommer 2015 war er vom FC Zürich zu den “Roten Bullen” gekommen. In Salzburg brachte er es auf 20 Einsätze und vier Tore.