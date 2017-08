Salzburg-Keeper Walke für EL-Hinspiel in Rumänien fraglich

Laboriert an Fingerluxation samt Rissquetschwunde - © APA (EXPA/Archiv)

Stammtorhüter Alexander Walke wird die Reise zum Play-off-Hinspiel von Fußball-Meister Red Bull Salzburg bei Viitorul Constanta am Mittwoch antreten. Der Einsatz des 34-jährigen Deutschen am Donnerstagabend (20.45 Uhr MESZ/live in Konferenzschaltung auf Puls 4) ist nach seiner vergangene Woche erlittenen Fingerluxation samt Rissquetschwunde aber fraglich, gaben die Salzburger am Dienstag bekannt.