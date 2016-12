Rom verbietet Lkw im Stadtzentrum über die Feiertage

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Zentrum Roms - © APA (AFP)

Die Stadt Rom verbietet die Einfahrt von Lkw im Stadtzentrum während der Weihnachtsfeiertage, sowie zu Neujahr und am Dreikönigstag. Dies wurde am Freitag aufgrund von Hinweisen der Polizei in Rom beschlossen. Vom Verbot ausgeschlossen sind Fahrzeuge, die verderbliche Lebensmittel, Medikamente und Tageszeitungen verteilen, teilte die Gemeinde Rom am Freitagabend mit.