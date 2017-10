Rios Olympia-Chef Nuzman zurückgetreten

Nuzman, der bekannteste Sportfunktionär des Landes, war seit 22 Jahren NOK-Chef. Der 75-Jährige war in der vergangenen Woche festgenommen worden und sitzt seither in U-Haft. Er fungierte als NOK-Chef auch als Organisationschef der Sommerspiele 2016.

Der schwere Korruptionsverdacht ist ein weiterer negativer Höhepunkt in der wenig erquicklichen Olympia-Geschichte Rios. Die Stadt und der Bundesstaat Rio de Janeiro sind in einer tiefen Krise, überall muss gespart werden, gerade auch im Bildungs- und Sicherheitsbereich. Rund 8.500 Soldaten wurden entsandt, um die ausufernde Gewalt in den Griff zu bekommen. Dieses Jahr gab es schon über 3.000 Morde, im September wurden in Rio im Schnitt rund 19 Schießereien täglich gezählt. Für die meisten Olympia-Bauten gibt es keine richtige Nachnutzung – lediglich eine neue Metrolinie wird als positives Erbe angesehen.

Rio hatte sich am 2. Oktober 2009 in Kopenhagen gegen Madrid, Tokio und Chicago durchgesetzt. Berichten zufolge soll die Stimme des langjährigen Chefs des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF und IOC-Mitglieds Lamine Diack aus dem Senegal gekauft worden sein. Drei Tage vor der Abstimmung sollen dem Sohn Diacks zwei Millionen Dollar von dem brasilianischen Unternehmer Arthur Cesar Soares de Menezes Filho überwiesen worden sein, in Rio als “König Arthur” bekannt.

Laut Medienberichten soll Nuzman zudem in der Schweiz in einem Safe 16 Kilogramm Gold gelagert haben. Er bestreitet, an einem Stimmenkauf beteiligt gewesen zu sein. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat das sein Ehrenmitglied Nuzman suspendiert. Auch das NOK wurde von der IOC-Exekutive vorübergehend suspendiert.

Nuzman wurde zudem aus der Koordinierungs-Kommission für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ausgeschlossen. Er war eines der Gesichter von Olympia in Rio. Bei der Eröffnungsfeier im Maracana-Stadion hielt er im August 2016 eine bewegende Rede und betonte sichtlich gerührt, dass man es trotz aller Widrigkeiten geschafft habe, diese Spiele zu organisieren.

(APA/dpa)