Die ISS bekam Nachschub - © APA (AFP)

Ein unbemannter US-Raumtransporter mit Nachschub und wissenschaftlichen Instrumenten an Bord hat die Internationale Raumstation ISS erreicht. Der Cygnus-Frachter dockte am Samstag laut NASA erfolgreich an der ISS an. Vom Inneren der Raumstation aus steuerten die US-Astronautin Peggy Whitson und ihr französischer Kollege Thomas Pesquet einen externen Roboterarm.