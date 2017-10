Pöltl-Vertrag bei Toronto per Option bis 2019 verlängert

Die Raptors zogen die erste Option - © APA (AFP/GETTY)

Die Toronto Raptors haben den Vertrag von Jakob Pöltl per Option vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der erste österreichische Basketballer in der NBA ist damit bis Sommer 2019 an die Kanadier gebunden. Der ursprüngliche Rookie-Vertrag des Wieners wäre zwei Jahre gelaufen (bis Sommer 2018), die Raptors machten aber von der ersten von zwei Optionen auf jeweils eine weitere Spielzeit Gebrauch.