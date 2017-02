Pöltl bei Comeback-Sieg von Toronto auf dem Parkett

Für Pöltl war es ein "denkwürdiges Spiel" - © APA (GETTY)

Die Toronto Raptors gehen mit einem Erfolgserlebnis in die All-Star-Pause der NBA. Sie bezwangen in der Nacht auf Donnerstag die Charlotte Hornets dank eines fulminanten Schlussviertels noch 90:85. Jakob Pöltl hatte bei seinem 32. NBA-Einsatz über genau zwölf Minuten auf dem Parkett maßgeblichen Anteil an dem Comeback- Sieg.