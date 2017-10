Pliskova bei Finals im Semifinale, Williams weiter im Rennen

Karolina Pliskova setzte sich gegen Garbine Muguruza durch - © AFP

Karolina Pliskova hat beim Finalturnier der Tennis-Damen als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Tschechin setzte sich am Dienstag gegen Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien 6:2,6:2 durch, es war ihr zweiter Sieg in Singapur. Noch im Rennen um ein Semifinal-Ticket in der weißen Gruppe ist Venus Williams, die French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko 7:5,6:7(3),7:5 niederkämpfte.