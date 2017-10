Partner überlebte 15 Messerstiche: Prozess gegen 55-Jährige

Vor Gericht bekannte sich die Angeklagte nicht schuldig - © APA

Auf eine Ehe und drei mehrjährige Lebensgemeinschaften hat eine 55-jährige Wienerin am Montag am Landesgericht für Strafsachen zurückgeblickt: “Die letzte Beziehung war die beste, die ich je gehabt habe.” Dennoch versetzte sie dem gleichaltrigen Mann – einem Mitarbeiter der Wiener Linien – am 7. Oktober 2016 15 Messerstiche in Rücken, Gesicht, Brust und Bauch. Der 55-Jährige überlebte.