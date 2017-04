Online-Händler Zalando erwägt Geschäfte in Metropolen

Bald Zalando-Filialen in Berlin, London oder Paris? - © APA (dpa)

Europas größter Online-Modehändler Zalando erwägt, in Städten wie Berlin, London und Paris Geschäfte zu eröffnen. “In den Metropolen haben wir regelrechte Fans, die viel Zeit bei uns verbringen und viel bestellen. Für die könnte es interessant sein, die Marke auch offline zu erleben”, sagte Zalandos Co-Vorstandschef Rubin Ritter in einem am Samstag veröffentlichten Interview des “Manager Magazin”.