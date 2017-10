NÖ-Landeschef Gartner: Gruppenbildung im ÖFB-Team

Johann Gartner (r.) mit weiteren ÖFB-Funktionären vor Sitzung im Juni - © APA (EXPA/JFK)

Der niederösterreichische Fußball-Landespräsident Johann Gartner hat in einem Interview mit der “Kronen Zeitung” erste Einblicke in die Analyse gegeben, die der entlassene ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner am Samstag dem Präsidium über die Talfahrt des Nationalteams vorgelegt hat. Dabei wurden offenbar Differenzen innerhalb der Auswahl und die Rolle David Alabas angesprochen.