NÖ erhält mit Mikl-Leitner erstmals Landeshauptfrau

Pröll übergibt an Mikl-Leitner - © APA

Die Nachfolge von Erwin Pröll an der Spitze der ÖVP NÖ ist geklärt. Der Landesparteivorstand hat sich am Mittwoch einstimmig für LHStv. Johanna Mikl-Leitner entschieden. Ihre Wahl zur Landesparteiobfrau wird bei einem Parteitag am 25. März stattfinden. In der Folge wird Mikl-Leitner – wohl am 27. April – im Landtag auch zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs gewählt.