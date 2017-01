New York Rangers verloren in NHL mit Grabner gegen Buffalo

Die New York Rangers verloren deutlich mit 1:4 - © APA (GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Die New York Rangers mit dem Kärntner Eishockey-Stürmer Michael Grabner kassierten am Dienstag in der National Hockey League (NHL) im Madison Square Garden eine Heimniederlage. Die Rangers unterlagen den Buffalo Sabres mit 1:4, Grabner stand 15:05 Minuten auf dem Eis.