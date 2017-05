Neues heimisches Projekt Olympia fördert rund 150 Aktive

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel fungiert erneut als Koordinator - © APA

Das Sportministerium unterstützt weiterhin heimische Spitzensportler auf dem Weg zu Olympischen Spielen. Minister Hans Peter Doskozil präsentierte am Dienstag in Wien das Projekt Olympia, das heuer insgesamt fünf Millionen Euro an rund 150 Aktive vergeben wird. Das Projekt dient der Überbrückung bis zur Umsetzung des neuen Sportfördergesetzes. Peter Schröcksnadel fungiert erneut als Koordinator.