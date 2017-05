Neue Linzer Museums-Chefin Schmutz will “offene Häuser”

Hemma Schmutz will die Strahlkräft ihrer Häuser verstärken - © APA (fotokerschi.at)

Die neue Chefin des Lentos Kunstmuseum und des Nordico Stadtmuseum in Linz, Hemma Schmutz, will die beiden Institutionen als “offene Häuser” führen und bespielen. In den kommenden fünf Jahren will sie in Kooperation mit Partnern die Strahlkraft nach außen verstärken, aber auch auf regionale Thematiken eingehen. Das erklärte sie in ihrer Antrittspressekonferenz am Mittwoch in Linz.