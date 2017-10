Bremer warten weiter auf ihren ersten Sieg - © APA (dpa)

Werder Bremen muss weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Saison der deutschen Fußballbundesliga warten. Am Sonntag kassierten Zlatko Junuzovic und Co. zuhause gegen Borussia Mönchengladbach eine 0:2-(0:2)-Niederlage und sind mit vier Punkten weiter nur Vorletzter. Gladbach sprang dank der Treffer von Lars Stindl (27.) und Jannik Vestergaard (34.) mit nun 14 Zählern auf Platz fünf.