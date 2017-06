Mordanklage gegen Londoner Lieferwagen-Attentäter

Die Attacke forderte einen Toten - © APA (AFP)

Nach dem Lieferwagen-Anschlag auf eine Gruppe von Muslimen vor einer Londoner Moschee ist der mutmaßliche Täter wegen Mordes und versuchten Mordes in Verbindung mit Terrorismus angeklagt worden. Darren O. aus Cardiff bleibe vorerst weiter in Untersuchungshaft, entschied ein Gericht in London am Freitag.