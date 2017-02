Mexiko stellt Sicherheitskooperation mit USA zur Disposition

Mexikos Außenminister droht mit Gegenmaßnahmen - © APA (AFP)

Sollten die USA aus dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) aussteigen, könnte Mexiko seine Kooperation in Sicherheits- und Migrationsfragen aufkündigen. “Wir hätten dann keinen Anreiz mehr, bei solchen (…) Themen wie der Migration zusammenzuarbeiten”, sagte der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitung “Milenio”.