Messis letzte Chance: Argentinien bangt um WM

Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi droht das erst zweite WM-Blackout nach 1970. Angesichts von nur 16 Toren in 17 Qualifikationsspielen ist die Not so groß, dass Teamchef Jorge Sampaoli vor dem “Endspiel” am Dienstagabend (Mittwoch, 01.30 MESZ) in Ecuador Torschüsse trainieren lässt. Immerhin hat der zweifache Weltmeister das Schicksal in eigener Hand.