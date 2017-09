Messerstiche in Wien: Verdächtiger am Flughafen festgenommen

Nach dem Kosovaren war EU-weit gefahndet worden. Am Mittwoch flog er von der kosovarischen Hauptstadt Pristina zurück nach Österreich. “Um 14.30 Uhr wurde er bei der Einreise von Ermittlern des Landeskriminalamtes (Gruppe Hoffmann) mit Unterstützung eines Flughafenpolizisten festgenommen”, sagte Sörös. Der 38-Jährige leistete keinen Widerstand. In einer ersten Befragung versuchte er, die Tat zu rechtfertigen. “Grundsätzlich ist er aber geständig”, berichtete der Polizeisprecher.

Das Opfer, ein 37-jähriger Lokalbesitzer, war am 19. August mit einem 28-jährigen Freund gegen 4.30 Uhr in der Ottakringer Straße unterwegs gewesen, als er den Kosovaren und eine Frau erblickte. Diese soll er gegen ihren Willen von einer Disco nach Hause begleitet haben. “Ein Wahnsinn, um die Uhrzeit noch eine so schöne Frau unterwegs”, rief der 37-Jährige über die Straße. Den Tatverdächtigen dürfte dies in Rage gebracht haben. Es folgten gegenseitige Beschimpfung, ehe der Beschuldigte ein Messer zückte, zunächst den Begleiter schwer verletzte und dem Lokalbesitzer in unmittelbarer Nähe von dessen Cafe die letztlich tödlichen Stiche in den Oberkörperbereich versetzte. Der 37-Jährige starb später im AKH.

Wie die Frau in ihrer Einvernahme angab, traf sie erstmals gegen 3.00 Uhr in einem Club auf den Beschuldigten, den sie vom Sehen her kannte. Bereits in der Disco machte sie dem Kosovaren klar, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wolle. Als sie später mit einer Freundin den Club verließ, folgte ihr der offenbar schwer alkoholisierte Mann. Nach der Tat flüchtete der 37-Jährige und setzte sich ins Ausland ab. Die Polizei forschte ihn bereits nach wenigen Tagen namentlich aus, die Staatsanwaltschaft Wien erließ eine Festnahmeanordnung, die nun knapp ein Monat nach der Tat vollzogen wurde.

(APA)