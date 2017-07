Mann in Indien spielte Gitarre während Hirn-Operation

Auffinden betroffener Hirnregionen durch Musikspiel - © APA (AFP)

Ein Mann hat in Indien während einer Operation an seinem Gehirn Gitarre gespielt – und wurde so von einer seltenen neuronalen Krankheit geheilt. Wie die behandelnden Ärzte am Donnerstag mitteilten, hatten sich die Finger von Abhishek Prasad jedes Mal verkrampft, wenn er Gitarre spielen wollte.