Libyens Küstenwache rettete 2017 16.000 Migranten

Minniti fordert mehr Geld für Afrika - © APA (Archiv/AFP)

Die libysche Küstenwache hat in den ersten acht Monaten diesen Jahres rund 16.000 Migranten im Mittelmeer gerettet. Das berichtete der italienische Innenminister Marco Minniti am Montagabend im sizilianischen Catania. Zugleich drängte er darauf, dass die EU in Afrika denselben Betrag investiere, den sie für die Schließung der sogenannten Balkanroute ausgegeben habe.