Leopard drang in Familienhaus in Indien ein

Die Familie kam mit dem Schrecken davon - © APA (AFP)

Ein Leopard hat einer Familie in Indien einen gewaltigen Schrecken eingejagt: Er drang mitten in der Nacht in ihr Haus ein. Die Bewohner wurden Mittwochfrüh (Ortszeit) wach und entdeckten das Tier in ihrem Vorzimmer, wie die örtliche Polizei nahe der Stadt Guwahati im nordöstlichen Bundesstaat Assam mitteilte.