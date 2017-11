20 Millionen Menschen fliehen jährlich vor dem Klima

Millionen Menschen fliehen jedes Jahr vor Naturkatastrophen, von denen viele durch den Klimawandel verstärkt werden. UNO-Experten nannten bei der Weltklimakonferenz in Bonn am Mittwoch eine Schätzzahl von mehr als 20 Millionen Klimaflüchtlingen im Jahr. Allerdings seien Angaben dazu äußerst schwierig, sagte Madeline Garlock vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

Zahl wird sich verzehnfachen

Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig wies darauf hin, dass Menschen in armen Ländern nach einer Studie seiner Organisation ein fünfmal höheres Risiko haben, aufgrund von Extremwettern aus ihrer Heimat vertrieben zu werden, als Bewohner wohlhabender Staaten. Demnach mussten von 2008 bis 2016 im Schnitt pro Jahr rund 14 Millionen Menschen in ärmeren Ländern Schutz vor Unwettern, Stürmen und Überschwemmungen suchen – 0,42 Prozent der Bevölkerung. In reicheren Ländern waren dagegen nur knapp eine Million Menschen im Jahr betroffen, das ist ein Anteil von 0,08 Prozent der Bevölkerung.

Arme Menschen am stärksten betroffen

Die österreichische Allianz für Klimagerechtigkeit, eine Plattform von 25 Umwelt-, Sozial-, Entwicklungs- und kirchlichen Organisationen, forderte in diesem Kontext mehr Einsatz der Bundesregierung bei Klimaschutz und bei der Unterstützung von Entwicklungsländern für die Anpassung an den Klimawandel. Das Bündnis wies am Mittwoch ebenfalls darauf hin, dass arme Menschen am stärksten betroffen sind. Das würden unzählige aktuelle Beispiele aus Asien, Amerika und der Karibik vor Augen führen, hieß es.