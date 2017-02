Landesgericht Wien entscheidet über Haft für Firtasch

Wird Firtasch in Übergabehaft genommen, muss das Gericht innerhalb von 30 Tagen über seine Übergabe an Spanien entscheiden, wo ihm unter anderem Geldwäsche vorgeworfen wird. Die Festnahme erfolgte wenige Stunden nachdem das Oberlandesgericht Wien seine Auslieferung an die USA für zulässig erklärt hatte.

Die Letztentscheidung darüber, ob Firtasch an die USA ausgeliefert oder an Spanien übergeben wird, trifft Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP), der eine richterliche Prüfung abwarten will. Firtasch muss sich wegen des US-Auslieferungsantrags seit März 2014 in Wien aufhalten, war aber wegen der Zahlung einer Kaution von 125 Millionen Euro nur wenige Wochen in Haft.

(APA)