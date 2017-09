Kurz will weniger Zuwanderung

ÖVP-Spitzenkandidat Kurz im Clinch mit Wiens Bürgermeister Häupl - © APA

ÖVP-Chef Sebastian Kurz bleibt bei seiner am Samstag geäußerten Kritik am SPÖ-regierten Wien. “Die Zeit des Wegschauens ist vorbei. Es gibt genug Wiener, die sich überlegen in einen anderen Bezirk umzuziehen, weil sie sich in ihrer Gasse mittlerweile etwas fremd fühlen. Michael Häupl sollte dieses Problem anerkennen und zugeben”, erklärte er am Sonntag in einem schriftlichen Statement.