Kurz trifft italienischen Außenminister Alfano in Brüssel

Thema wird auch die Migration sein, wie es aus dem Außenministerium hieß. Italien ist derzeit das am meisten betroffene Land der anhaltenden Flüchtlingskrise. Die meisten der ankommenden Migranten kommen derzeit über das Mittelmeer nach Italien.

Alfano wird in Brüssel auch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn treffen. Das Gespräch findet wenige Wochen vor dem Westbalkan-Gipfel unter italienischem Vorsitz am 12. Juli in Triest statt. Ziel sei die Förderung von Projekten für eine engere Integration in Europa zu besprechen, hieß es in Rom.

Der Westbalkan-Gipfel zielt auf die wirtschaftlichen Zusammenarbeit unter den Westbalkan-Staaten und regionale Projekte ab. Er wurde von Deutschland initiiert und fand zum ersten Mal 2014 in Berlin statt. 2015 fand die Konferenz in Wien statt, voriges Jahr in Paris.

