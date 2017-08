Kurz akzeptiert andere Meinungen - © APA (Archiv)

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz pocht auf weitere Verschärfungen im Strafrecht. Er räumte ein, dass es erst 2016 Veränderungen gegeben habe, diese seien aber nicht weit genug gegangen, erklärte er am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Kritik an seinem Vorschlag hält er für legitim, gebe es doch unterschiedliche Meinungen.