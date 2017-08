Künstler färbten aus Protest Moldau rot ein

Stoff löste sich auf, es besteht keine Gefahr - © APA (AFP/Archiv)

Nachdem eine unbekannte Substanz die Moldau in Prag rot gefärbt hatte, ist das Rätsel nun gelöst. Eine Künstlergruppe wollte damit am Montagabend gegen die kommerzielle Umnutzung des Ausstellungssaals Manes am Flussufer protestieren. Die Aktivisten mit dem Namen Bolt958 bekannten sich auf ihrer Facebook-Seite dazu.