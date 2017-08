Künftiger Filmmuseumschef verspricht “große Kontinuität”

Eigentlich hatte der verschnupfte Loebenstein zum Auftakt der Präsentation vor den fördernden Mitgliedern des Hauses angekündigt: “Wir werden uns nicht groß sentimental umarmen – nicht aus persönlichen, sondern aus hygienischen Gründen” – um hernach seinen baldigen Amtsvorgänger als großes Vorbild zu würdigen, dessen unprätentiöser, tiefer Glaube, dass Kunst und Kultur etwas bedeuten, ansteckend sei.

Auch habe man einige Gemeinsamkeiten: “Wie Alexander rede ich nicht nur gerne – ich kommuniziere auch gerne.” Und das soll in den kommenden Jahren nicht die einzige Parallele bleiben. “Es wird eine große Kontinuität geben”, versprach der 43-jährige Loebenstein. Man werde weiterhin der Kunst des Sehens folgen und dem Film als Material treu bleiben.

Eines der drängendsten Probleme sei die für alle Archive virulente Lagerproblematik: “Wir platzen aus allen Nähten.” Deshalb sei seine Forderung an die Verantwortlichen der Kulturpolitik: “Dieses Haus und die Beforschung des Kinos brauchen eine räumliche Erweiterung.”

Die erste von ihm selbst verantwortete Programm wird die bereits vorgestellte Retrospektive in Kooperation mit der Viennale zur Utopie im sowjetischen Kino sein, die am 13. Oktober startet. Weitere bereits fixierte Vorhaben sind eine Retrospektive zum schweizerisch-amerikanischen Fotografen Robert Frank, der erstmals seit 2003 wieder mit seinem Gesamtwerk im Filmmuseum vertreten ist, während man den im Juli verstorbenen Horrorfilmregisseur George A. Romero durch ein Projekt mit dem Komponisten Lawrence English im Gartenbaukino würdigt. “Museen sind keine Orte, in denen man sich vergewissert”, so Loebenstein. Es gehe immer um das Fragenstellen.

“Es kann gut tun, einen Sound zu hören, der nicht der eigene ist”, zeigte sich Horwath gerührt von den Worten seines Vorredners. Er selbst sei jedenfalls nicht weit gekommen mit seinem Vorhaben, Anekdoten für seine Präsentation vor den Fördermitgliedern zusammenzustellen: “Ich bin an dieser Aufgabe mit Bomben und Granaten gescheitert – nicht weil es keine Geschichten gäbe, sondern weil es viel zu viele gäbe.” Auch habe er festgestellt, dass Quantität nicht alles sei und deshalb die Zahl der im Filmmuseum präsentierten Künstler seit seinem Antritt 2002 erst gar nicht zusammengerechnet.

Eine Zahl gab es zum Abschied dann aber doch: So habe sich die Zahl der fördernden Mitglieder in seiner Amtszeit von 90 auf 540 versechsfacht – und solch einen Multiplikator wünsche er auch Michael Loebenstein. Wie die Masse von 3.240 Personen dann im Kinosaal unterzubringen wäre, damit müsse er sich ja nicht mehr herumschlagen.

Beendet wurde der Abend mit zwei Abschiedsgeschenken – einerseits einer neuen Kopie von Buster Keatons Stummfilmklassiker “Sherlock, jr.” und einem kulinarischen Gruß. Filmproduzent Johannes Rosenberger hatte für die beiden Filmmuseumsfrontmänner und die Gäste ein kaltes Buffet vorbereitet – eher Heimisches für den Eiaufstrichliebhaber Horwath und Vegemite-Toast für den bis vor kurzem in Australien tätigen Loebenstein.

(APA)