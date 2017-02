Kanada nimmt 1.200 Yeziden aus dem Irak auf

Die Yeziden waren als religiöse Minderheit ein Ziel des IS - © APA

Kanada nimmt 1.200 Yeziden auf, die im Irak von der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) verfolgt werden. “Einzelne Überlebende sind in den vergangenen Monaten bereits in Kanada eingetroffen”, sagte Einwanderungsminister Ahmed Hussen am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Ottawa. Seit Oktober wurden demnach bereits 400 Yeziden nach Kanada ausgeflogen.