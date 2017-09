Kalifornien klagt gegen geplante Grenzmauer zu Mexiko

Becerra sieht Verstöße gegen Verfassung und Umweltschutzvorschriften - © APA (AFP/Getty)

Der US-Bundesstaat Kalifornien setzt sich gerichtlich gegen die Mauerbaupläne von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko zur Wehr. Kaliforniens Justizminister Xavier Becerra legte am Mittwoch vor einem Gericht in San Diego Klage gegen die Grenzmauer ein. Mit dem Mauerbau verstoße die Regierung in Washington gegen die Verfassung sowie gegen Umweltschutzgesetze, argumentierte Becerra.