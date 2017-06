Jazz-Szene feiert eigenen Echo – Gala im Hamburger Hafen

Klaus Doldinger wurde für sein Lebenswerk geehrt - © APA (dpa)

Zur Verleihung des Echo Jazz hat sich die Musikszene am Donnerstagabend im Hamburger Hafen getroffen. In einer Maschinenhalle auf einem Werftgelände feierten Preisträger, Laudatoren und Gäste in der von Götz Alsmann und Nils Landgren moderierten Gala.