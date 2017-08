Iran will bei Ausstieg aus Abkommen wieder Uran anreichern

Innerhalb von fünf Tagen könnte man die Anreicherung starten - © APA

Der Iran hat den USA für den Fall ihres Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit einer raschen Wiederaufnahme der Urananreicherung auf 20 Prozent gedroht. “Wenn wir die Entscheidung treffen, können wir in (der Urananreicherungsanlage) Fordo in fünf Tagen beginnen, Uran auf 20 Prozent anzureichern”, sagte der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, am Dienstag im Staatsfernsehen.