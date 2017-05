Hubschrauber stürzte in Tirol ab: Pilot unverletzt

Der verunfallte Helikopter gehörte Red Bull - © APA (ZOOM.TIROL)

Glimpflich verlaufen ist am Donnerstag ein Hubschrauberabsturz in Tirol. Nach ersten Informationen touchierte gegen 14.15 Uhr ein Helikopter am Flugplatz Reutte-Höfen (Bezirk Reutte) ein Gebäude und stürzte dann zu Boden. Der Pilot, der alleine an Bord war, blieb unverletzt, informierte die Tiroler Leitstelle. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird derzeit noch untersucht.