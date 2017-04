Israel gedenkt der Ermordung von sechs Millionen Juden

Bei der zentralen Gedenkfeier in Yad Vashem am Sonntagabend kritisierte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die internationale Gemeinschaft. “Es gibt viele Fälle, in denen die Welt untätig danebensteht und Völkermord nicht verhindert und Massenmord nicht verhindert”, sagte Netanyahu. “In Kambodscha, in Ruanda, im Sudan und auch in Syrien.” Er lobte den US-Beschuss eines syrischen Militärstützpunktes nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff Anfang April.

Die Nationalsozialisten hatten während des Zweiten Weltkrieges sechs Millionen Juden ermordet. Seit 1951 erinnert Israel am Holocaust-Gedenktag an die Opfer. Die Vereinten Nationen legten erst 2005 den Internationalen Holocaust-Gedenktag auf den 27. Jänner fest. An diesem Tag 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz.

“Österreich hat seine Lektion gelernt.” Das versicherte Bundeskanzler Kern am Sonntag bei einem Treffen mit Holocaust-Vertriebenen in Jerusalem. Kern hält sich noch bis Dienstag zu einem Besuch in Israel und Palästina auf. Am Sonntagabend besuchte er nach Gesprächen mit dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem und dem palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah in Ramallah die offizielle Gedenkfeier zum Yom Ha’Shoah, dem “Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum”.

Yad Vashem, erklärt die Museumsführerin beim Kanzler-Rundgang, ist auch eine virtuelle Begräbnisstätte. “Die meisten Opfer der Shoa haben ja kein eigenes Grab.” Der Besuch habe ihn tief bewegt, schrieb der Kanzler danach ins Gästebuch. Dieser Ort werde “die Welt immer an den schrecklichen Mord, die Grausamkeiten und das ewige Unrecht, das der jüdischen Gemeinschaft angetan wurde, erinnern”.

Der Bundeskanzler hatte während seinen viertägigen Aufenthalts in Israel bereits zuvor die Mitverantwortung Österreichs an den nationalsozialistischen Verbrechen betont und vom “dunkelsten Kapitel unserer Geschichte” gesprochen. Freilich habe es Jahrzehnte gedauert, ehe sich Österreich seiner Rolle und Mitschuld am Holocaust gestellt habe.

Im Holocaust-Memorial fehlt es nicht an Österreich-Bezügen. So wurden dem Kanzler Bilder des 1921 geborenen Malers Alfred Glück gezeigt. Er hielt unter anderem den Einmarsch der Nationalsozialisten im März 1938 in Wien mit Bleistift und Pinsel fest. Später wurde er bei seiner Flucht in die Schweiz gefasst und nach Auschwitz deportiert. Er überstand mehrere Todesmärsche und lebte letztlich bis zu seinem Tod 2007 in Israel.

Es wird aber nicht nur an die Opfer und Täter erinnert. In Yad Vashem sind auch 109 “Gerechte unter den Völkern”, die aus Österreich stammen, erfasst. Personen, die unter Gefährdung des eigenen Lebens den Verfolgten halfen. Wie Anton Schmid. Der 1900 in Wien geborene Installateur rettete als Feldwebel der deutschen Wehrmacht Hunderte Juden im litauische Ghetto von Vilnius vor dem Massenmord. Er bezahlte seinen aufopfernden Einsatz mit dem eigenen Leben. Er habe “als Mensch” gehandelt, sagte er, ehe er am 13. April 1942 in Vilnius hingerichtet wurde.

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) nahm unterdessen anlässlich des israelischen Holocaust-Gedenktages am Gedenkmarsch “March of the Living” von Auschwitz nach Birkenau in Polen teil. “Es ist unser aller Pflicht, die Schrecken und die Millionen Ermordeten des Nationalsozialismus niemals zu vergessen”, erklärte sie am Montag in einer Aussendung.

In Auschwitz-Birkenau unterhielten die Nazis ihr größtes Vernichtungslager. Im Holocaust wurden etwa sechs Millionen Juden durch Nazi-Deutschland und seinen Verbündeten umgebracht. Der “March of the Living” bringt jedes Jahr Tausende junge Juden sowie vor allem auch Schüler aus der ganzen Welt zusammen, um über den Völkermord zu lernen.

Heuer nahmen laut Ministerin Hammerschmid auch mehr als 500 Schüler aus Österreich an dem Schweigemarsch teil. “Es geht darum, in unseren Schulen und Universitäten die Geschichte des Holocaust und das Erinnern in aller Bestimmtheit zu vermitteln, damit die zukünftigen Generationen die Wurzeln des Nationalsozialismus verstehen, künftige Entwicklungen in unserer Gesellschaft genau beobachten und sich mutig Hass, Diskriminierung und Rassismus entgegenstellen”, so die Politikerin.

