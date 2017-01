Hintermann gewann Wengen-Kombi – Berthold Dritter

Niels Hintermann überzeugte in der Abfahrt - © APA (AFP)

Der Schweizer Niels Hintermann hat sämtliche Favoriten düpiert und die Alpine Kombination in Wengen gewonnen. Der 21-Jährige Zürcher verwies bei seinem Debütsieg im Ski-Weltcup den Franzosen Maxence Muzaton und den Vorarlberger Frederic Berthold am Freitag auf die weiteren Stockerlplätze. Alle Spezialisten, die mit höheren Nummern in die verkürzte Abfahrt gingen, hatten keine Chance.