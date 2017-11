Hertha Berlin machte Lazaros Fixverpflichtung offiziell

Der deutsche Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Fixverpflichtung von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro offiziell gemacht. "Valentino hat in seiner Zeit bei uns von Anfang an gezeigt, warum wir ihn geholt haben. Er hat großes Potenzial und passt gut in unser Team - deshalb setzen wir langfristig auf ihn", erklärte Michael Preetz am Donnerstag auf der Hertha-Website.

Hertha hatte den 21-jährigen Lazaro im Sommer aufgrund einer Verletzung vorerst nur leihweise von Red Bull Salzburg verpflichtet, mittels einer Klausel sollte sich der Vertrag ab einer gewissen Anzahl von Einsätzen in einen Fixvertrag umwandeln. Das Fachmagazin “kicker” hatte schon vor zehn Tagen berichtet, dass diese Klausel aufgrund von fünf Nominierungen in der Startelf gegriffen habe.