Harnik-Traumtor bei Hannovers 1:1, Dortmund nur 0:0

Harnik schaffte doppeltes "Gurkerl" mit der Ferse - © APA (dpa)

Dank ÖFB-Teamstürmer Martin Harnik ist Aufsteiger Hannover in der deutschen Fußball-Bundesliga auch nach der dritten Runde ungeschlagen. Der 30-Jährige erzielte am Samstagnachmittag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg in der 75. Minute per Ferse samt doppeltem “Gurkerl” den 1:1-Endstand. Hannover, das mit zwei 1:0-Siegen gestartet war, ist mit sieben Zählern weiter punktegleich mit Borussia Dortmund.