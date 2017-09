Hamilton erobert mit Monza-Sieg WM-Führung

Vorneweg Hamilton, dahinter der Rest des Feldes - © APA (AFP)

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Italien in Monza gewonnen und steht damit erstmals in diesem Jahr alleine an der WM-Spitze. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferrari-Star Sebastian Vettel durch – es war der insgesamt 59. Formel-1-Sieg des Briten. In der Gesamtwertung liegt Hamilton nach 13 WM-Läufen drei Punkte vor Vettel.